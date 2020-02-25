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Обов'язки головного санлікаря можуть бути покладені на заступника голови МОЗ, - Радуцький

Новини » Політика     25.02.2020 - 15:15
Обов'язки головного санлікаря можуть бути покладені на заступника голови МОЗ, - Радуцький
Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

Михайло Радуцький не виключає, що посаду головного санітарного лікаря може бути окрема

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що обов'язки головного санітарного лікаря України буде виконувати заступник міністра охорони здоров'я. Про це передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Радуцького "Інтерфакс-Україна".

При цьому він заявив, що не виключає, що посаду головного санітарного лікаря може бути окрема.

"Сьогодні розглядається питання, на кого покладені функції головного санітарного лікаря України. Швидше за все, заступника міністра (охорони здоров'я - ред.), який відповідає за суспільне здоров'я і головним санітарним лікарем України. Ми так думаємо. Або це буде ще одна посада", - заявив Радуцький.

При цьому він зазначив, що бачить на цій посаді завідувача кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Ольгу Голубовську.

"Якби мене запитали, я бачу на цій посаді Голубовську. Але мене не питають - це вирішує Кабмін", - додав Радуцький.

Також він висловив надію, що Кабінет міністрів України з цим рішенням затягувати не буде, оскільки це вкрай необхідно сьогодні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський створив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я. Робоча група повинна до 1 березня 2020 року проаналізувати хід реформування системи охорони здоров'я України.

Крім того, Кабінет міністрів затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги. За словами прем'єра Олексія Гончарука, затверджений план передбачає введення нового алгоритму догоспітального розподілу викликів екстреної допомоги.

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