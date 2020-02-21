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Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения

Новости » Политика     21.02.2020 - 21:55
Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ № 55/2020 президент подписал 21 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский образовал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В указе №55/2020, который президент подписал 21 февраля, отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, по реализации госгарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения до реализации этих гарантий для других видов медпомощи.

По результатам анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы охраны здоровья.

Рабочая группа может запрашивать и получать в установленном порядке от вспомогательных органов и служб необходимую информацию, документы и материалы, приглашать на свои заседания их представителей и экспертов из соответствующих вопросов.

Возглавил рабочую группу председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья'я нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.

Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохраненияНапомним, Кабинет министров утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи. По словам премьера Алексея Гончарука, утвержденный план предусматривает введение нового алгоритма догоспитального распределения вызовов экстренной помощи.

Ранее министр здравоохранения'я Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что второй этап медицинской реформы начнется 1 апреля 2020 года.

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