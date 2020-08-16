Объявлена общенациональная забастовка в Беларуси

В продолжение протестов в Беларуси объявлена общенациональная забастовка с 17 августа. Забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.

Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал Nexta Live.

Отметим, участники массовых акций требуют провести честные выборы в стране и выражают недовольство фальсификациями и победой президента Александра Лукашенко.

Также сообщается, что протесты в Минске продолжатся и после Марша свободы. Протестующие с 17:00 пройдут от Стелы по проспекту Победителей до ГУМа, после чего вернутся на площадь Независимости.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодняшние протесты в центре Минска собрались около 100 тысяч человек; на данный момент местные медиа сообщают, что численность участников акций как минимум в два раза выше.

Штаб основной соперницы Александра Лукашенко - Светланы Тихановской - сегодня заявил, что готов на переговоры с властями о том, как и когда нынешний президент уйдет с должности.

При этом в штабе отмечают, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах, отмечая, что ужасы жестокого разгона силовиками участников протестов "никогда не должны повториться".