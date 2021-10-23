Объявлен отбор в набсовет "Нафтогаза" : какие требования к кандидатам

Министерство экономики объявило конкурсный отбор на четыре должности независимых членов наблюдательного НАК "Нафтогаз Украины". Документы подаются до 6 декабря 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, размешенное на сайте министерства.
Как отмечается в объявлении, каждый член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" должен иметь опыт, компетенции и профессиональные навыки, которые значительно отличаются от характеристик других членов наблюдательного совета, обеспечивая таким образом разнообразие в наблюдательном совете и способность применять многообразие опыта его членов для развития и роста компании.
Кроме того, кандидаты не должны быть связаны с "Нафтогазом".
"Каждый член наблюдательного совета должен обладать профессиональной компетенцией по крайней мере в одной из перечисленных ниже сфер. В то же время независимые члены наблюдательного совета в совокупности должны соответствовать требованиям всех перечисленных ниже профилей. При наличии двух кандидатур с одинаковыми сферами компетенции и наборами профессиональных навыков преимущество будет предоставлено лицу, которое имеет опыт на должности неисполнительного директора международной публичной компании и/или опыт на высших руководящих должностях в ведущих международных и региональных нефтегазовых компаниях, работающих в сфере добычи углеводородов", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, 27 сентября Кабинет министров взял на себя функцию наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Это произошло после того, как правительство приняло решение прекратить досрочно полномочия трех членов наблюдательного совета.
Напомним, в начале сентября три члена наблюдательного совета "Нафтогаза" ушли в отставку из-за нового витка конфликта, связанного с тем, что компанию возглавляет Юрий Витренко.