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Кабмин сегодня возьмет на себя функции набсовета "Нафтогаза"

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Понедельник 27 сентября 2021 08:15
Кабмин сегодня возьмет на себя функции набсовета "Нафтогаза" Фото: Кабмин возьмет на себя функции набсовета "Нафтогаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании планирует уволить трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые представляют государство - Юлию Ковалив, Наталью Бойко и Юлию Свириденко. После этого, полномочия набсовета сможет выполнять акционер НАК - Кабинет министров.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников, знакомых с подготовкой этого вопроса к рассмотрению.

"В понедельник трое независимых членов набсовета НАК будут уволены. Полномочия набсовета перейдут Кабмину", - сказал один из собеседников издания.

Трое независимых членов набсовета НАК: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден заявили об отставке 7 сентября. Согласно уставу НАК срок их полномочий прекратился 21 сентября.

Набсовет НАК должен состоять из 7 членов - 4 независимых и 3 от государства. По состоянию на начало сентября, набсовет состоял из 6 членов - 3 независимых и 3 от государства.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко попросил Кабинет министров как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании.

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