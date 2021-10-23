Оголошено відбір до наглядової ради "Нафтогазу": які вимоги до кандидатів

Міністерство економіки голосило конкурсний відбір на чотири посади незалежних членів наглядової НАК "Нафтогаз України". Документи подаються до 6 грудня 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, розмішене на сайті міністерства.
Як зазначається в оголошенні, кожен член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" повинен мати досвід, компетенції та професійні навички, які значно відрізняються від характеристик інших членів наглядової ради, забезпечуючи таким чином різноманітність у наглядовій раді та спроможність застосовувати різноманіття досвіду її членів для розвитку та зростання компанії.
Крім того, кандидати не повинні бути пов’язані з "Нафтогазом".
"Кожен член наглядової ради повинен володіти професійною компетенцією принаймні в одній з перелічених нижче сфер. У той же час незалежні члени наглядової ради в сукупності повинні відповідати вимогам усіх перелічених нижче профілів. У разі наявності двох кандидатур з однаковими сферами компетенції та наборами професійних навичок перевага буде надана особі, яка має досвід на посаді невиконавчого директора міжнародної публічної компанії та / або досвід на вищих керівних посадах в провідних міжнародних та регіональних нафтогазових компаніях, які працюють у сфері видобутку вуглеводнів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, 27 вересня Кабінет міністрів взяв на себе функцію наглядової ради НАК "Нафтогаз". Це сталося після того, як уряд прийняв рішення припинити достроково повноваження трьох членів наглядової ради.
Нагадаємо, на початку вересня три члени наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаного з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.