Оголошено відбір до наглядової ради "Нафтогазу": які вимоги до кандидатів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, розмішене на сайті міністерства.

Як зазначається в оголошенні, кожен член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" повинен мати досвід, компетенції та професійні навички, які значно відрізняються від характеристик інших членів наглядової ради, забезпечуючи таким чином різноманітність у наглядовій раді та спроможність застосовувати різноманіття досвіду її членів для розвитку та зростання компанії.

Вимоги до претендентів

Вища освіта, зокрема (але не обмежуючись) в галузі нафтової інженерії, менеджменту та адміністрування, економіки, фінансів, аудиту, міжнародних відносин, права. ;

Досвід на посаді невиконавчого директора в міжнародній публічній компанії;

Досвід на керівних посадах у міжнародних та регіональних компаніях не менше 10 років, перевага надається великим нафтогазовим компаніям;

Стаж роботи в різноманітних та складних проектах, бажано на ринках, що розвиваються;

Досвід взаємодії з представниками уряду та регуляторами в сфері енергетики; розуміння нормативно-правових актів ЄС, що впливають на галузь, включаючи особливості контролю державної допомоги;

Знання європейського енергоринку, тенденцій та перспектив розвитку відновлювальних джерел енергії;

Наявність досвіду та мережі контактів у міжнародній інвестиційній спільноті, знання джерел фінансування на ринках капіталу та досвід залучення боргового та капітального фінансування на міжнародних ринках;

Володіння англійською мовою; українська мова бажана;

Наявність повної цивільної дієздатності;

Відсутність непогашеної судимості;

Дотримання принципів неупередженості та добропорядності;

Наявність бездоганної ділової репутації;

Не має бути та не був протягом попередніх шести років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції).

Крім того, кандидати не повинні бути пов’язані з "Нафтогазом".

"Кожен член наглядової ради повинен володіти професійною компетенцією принаймні в одній з перелічених нижче сфер. У той же час незалежні члени наглядової ради в сукупності повинні відповідати вимогам усіх перелічених нижче профілів. У разі наявності двох кандидатур з однаковими сферами компетенції та наборами професійних навичок перевага буде надана особі, яка має досвід на посаді невиконавчого директора міжнародної публічної компанії та / або досвід на вищих керівних посадах в провідних міжнародних та регіональних нафтогазових компаніях, які працюють у сфері видобутку вуглеводнів", - йдеться в повідомленні.