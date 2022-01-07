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Объясняют решение борьбой с COVID: в одном из городов Казахстана ввели ряд ограничений

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Казахстан, Пятница 07 января 2022 18:35
Объясняют решение борьбой с COVID: в одном из городов Казахстана ввели ряд ограничений Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В казахстанском городе Байконур ввели ряд ограничений. В частности, группами более трех человек запретили выходить на улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт администрации города.

Власти города объяснили такие меры борьбой с распространением коронавируса. Однако в стране в данный период неспокойная ситуация из-за протестов.

Так, в Байконуре теперь запретили передвигаться по городу группами более чем по три человека. Исключение сделано только для семей.

"Передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо", - говорится в сообщени.

Также жителям города запретили выходить из дома с 23:00 до 6:00.

"Покидать жилое помещение в указанный период времени разрешается только в случаях прямой угрозы жизни и здоровью либо по служебной необходимости. Передвижение граждан по территории города Байконур разрешается при наличии документов, удостоверяющих личность, специального пропуска и (или) справки с места работы, служебного удостоверения", - говорится в постановлении мэра Байконура, подписанном 7 января.

Напомним, утром 7 января в казахстанском городе Актобе началась "зачистка" центральной площади от протестующих. В ходе спецоперации силовики задержали десятки людей.

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