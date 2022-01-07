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Пояснюють рішення боротьбою з COVID: в одному з міст Казахстану запровадили низку обмежень

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Казахстан, П'ятниця 07 січня 2022 18:35
Пояснюють рішення боротьбою з COVID: в одному з міст Казахстану запровадили низку обмежень
Автор: Іванна Шовкун

У казахстанському місті Байконур запровадили низку обмежень. Зокрема, групами більше трьох осіб заборонили виходити на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт адміністрації міста.

Влада міста пояснила такі заходи боротьбою з поширенням коронавірусу. Однак у країні в цей період неспокійна ситуація через протести.

Так, у Байконурі тепер заборонили пересуватися містом групами більш ніж по троє людей. Виняток зроблено лише для сімей.

"Пересування ллюдей групами більше трьох осіб, за винятком членів сім'ї, а також пересування неповнолітніх без супроводу дорослих є неприпустимим", - йдеться у повідомленні.

Також мешканцям міста заборонили виходити з дому з 23:00 до 6:00.

"Залишати житлове приміщення у зазначений період часу дозволяється лише у випадках прямої загрози життю та здоров'ю або за службовою потребою. Пересування громадян по території міста Байконур дозволяється за наявності документів, що засвідчують особу, спеціального пропуску та (або) довідки з місця роботи, службового посвідчення" , - йдеться у постанові мера Байконура, підписаній 7 січня.

Нагадаємо, вранці 7 січня у казахстанському місті Актобе розпочалося "зачистка" центральної площі від протестувальників. У ході спецоперації силовики затримали десятки людей.

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