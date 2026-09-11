Обвуглені балкони та понівечені квартири: який вигляд має багатоповерхівка в Києві після атаки (фото)

У Дніпровському районі Києва зранку 11 вересня усувають наслідки нічної атаки. Внаслідок удару по дев'ятиповерхівці її фасад почорнів, а частина квартир перетворилась на попіл.
РБК-Україна показує, який вигляд має будинок після атаки.
На знімках видно, що фасад з одного боку майже повністю обгорів. Стіна будинку в місцях займання вкрита суцільною чорною кіптявою - сліди диму піднімаються від вигорілих вікон вгору по кількох поверхах.
Балкони, які потрапили в епіцентр пожежі, вигоріли повністю - від них залишились лише почорнілі металеві каркаси. На інших поверхах видно обвуглені рами й розбиті шибки.
Частина вікон вибита повністю. Всередині квартир, судячи з кадрів, вогонь знищив меблі та особисті речі мешканців.
Фото: вигляд багатоповерхівки після атаки РФ (Лев Шевченко, РБК-Україна)
Внаслідок пожежі постраждало щонайменше восьмеро людей:
Нагадаємо, увечері 10 вересня росіяни також атакували Київську область ударними дронами.
Тоді під Гостомелем через приліт спалахнула масштабна пожежа на складі цивільного призначення, а всього в трьох районах області пошкодження отримали 17 об'єктів.
Тим часом того ж вечора окупанти обстріляли склади волонтерської організації в Одесі, де зберігали речі першої необхідності.
Будівля складу зазнала руйнувань, постраждали двоє людей.