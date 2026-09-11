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Обвуглені балкони та понівечені квартири: який вигляд має багатоповерхівка в Києві після атаки (фото)

08:56 11.09.2026 Пт
2 хв
Деякі квартири вигоріли вщент
aimg Олена Чупровська aimg Лев Шевченко
Фото: кадри з будинку в Києві після нічного удару (Лев Шевченко, РБК-Україна)

У Дніпровському районі Києва зранку 11 вересня усувають наслідки нічної атаки. Внаслідок удару по дев'ятиповерхівці її фасад почорнів, а частина квартир перетворилась на попіл.

РБК-Україна показує, який вигляд має будинок після атаки.

На знімках видно, що фасад з одного боку майже повністю обгорів. Стіна будинку в місцях займання вкрита суцільною чорною кіптявою - сліди диму піднімаються від вигорілих вікон вгору по кількох поверхах.

Фото: наслідки удару по багатоповерхівці (Лев Шевченко, РБК-Україна)

Балкони, які потрапили в епіцентр пожежі, вигоріли повністю - від них залишились лише почорнілі металеві каркаси. На інших поверхах видно обвуглені рами й розбиті шибки.

Фото: як виглядає багатоповерхівка після удару (Лев Шевченко, РБК-Україна)

Частина вікон вибита повністю. Всередині квартир, судячи з кадрів, вогонь знищив меблі та особисті речі мешканців.

Фото: вигляд багатоповерхівки після атаки РФ (Лев Шевченко, РБК-Україна)

Скільки людей постраждало

Внаслідок пожежі постраждало щонайменше восьмеро людей:

  • 64-річний чоловік і 57-річна жінка отримали опіки тіла, їх госпіталізували;
  • 23-річна дівчина зазнала осколкового поранення;
  • ще п'ятьом людям медики надали допомогу на місці без госпіталізації.

Нагадаємо, увечері 10 вересня росіяни також атакували Київську область ударними дронами.

Тоді під Гостомелем через приліт спалахнула масштабна пожежа на складі цивільного призначення, а всього в трьох районах області пошкодження отримали 17 об'єктів.

Тим часом того ж вечора окупанти обстріляли склади волонтерської організації в Одесі, де зберігали речі першої необхідності.

Будівля складу зазнала руйнувань, постраждали двоє людей.

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