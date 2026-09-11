Обвуглені балкони та понівечені квартири: який вигляд має багатоповерхівка в Києві після атаки (фото)

На знімках видно, що фасад з одного боку майже повністю обгорів. Стіна будинку в місцях займання вкрита суцільною чорною кіптявою - сліди диму піднімаються від вигорілих вікон вгору по кількох поверхах.

Фото: наслідки удару по багатоповерхівці (Лев Шевченко, РБК-Україна)

Балкони, які потрапили в епіцентр пожежі, вигоріли повністю - від них залишились лише почорнілі металеві каркаси. На інших поверхах видно обвуглені рами й розбиті шибки.

Фото: як виглядає багатоповерхівка після удару (Лев Шевченко, РБК-Україна)

Частина вікон вибита повністю. Всередині квартир, судячи з кадрів, вогонь знищив меблі та особисті речі мешканців.

Фото: вигляд багатоповерхівки після атаки РФ (Лев Шевченко, РБК-Україна)

Скільки людей постраждало

Внаслідок пожежі постраждало щонайменше восьмеро людей:

64-річний чоловік і 57-річна жінка отримали опіки тіла, їх госпіталізували;

23-річна дівчина зазнала осколкового поранення;

ще п'ятьом людям медики надали допомогу на місці без госпіталізації.

Нагадаємо, увечері 10 вересня росіяни також атакували Київську область ударними дронами.