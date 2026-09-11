Обугленные балконы и изувеченые квартиры: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки (фото)

На снимках видно, что фасад с одной стороны почти полностью обгорел. Стена дома в местах возгорания покрыта сплошной черной копотью - следы дыма поднимаются от выгоревших окон вверх по нескольким этажам.

Фото: последствия удара по многоэтажке (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Попавшие в эпицентр пожара балконы выгорели полностью - от них остались лишь почерневшие металлические каркасы. На других этажах видны обугленные рамы и разбитые стекла.

Фото: как выглядит многоэтажка после удара (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Часть окон выбита полностью. Внутри квартир, судя по кадрам, огонь уничтожил мебель и личные вещи.

Фото: вид многоэтажки после атаки РФ (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Сколько человек пострадало

В результате пожара пострадали по меньшей мере восемь человек:

64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги тела, их госпитализировали;

23-летняя девушка получила осколочное ранение;

еще пяти людям медики оказали помощь на месте без госпитализации.

Напомним, вечером 10 сентября россияне также атаковали Киевскую область ударными дронами.