RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Обугленные балконы и изувеченые квартиры: как выглядит многоэтажка в Киеве после атаки (фото)

08:56 11.09.2026 Пт
2 мин
Некоторые квартиры выгорели дотла
aimg Елена Чупровская aimg Лев Шевченко
Фото: кадры из дома в Киеве после ночного удара (Лев Шевченко, РБК-Украина)

В Днепровском районе Киева с утра 11 сентября устраняют последствия ночной атаки. В результате удара по девятиэтажке ее фасад почернел, а часть квартир превратилась в пепел.

РБК-Украина показывает, как выглядит здание после атаки.

На снимках видно, что фасад с одной стороны почти полностью обгорел. Стена дома в местах возгорания покрыта сплошной черной копотью - следы дыма поднимаются от выгоревших окон вверх по нескольким этажам.

Фото: последствия удара по многоэтажке (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Попавшие в эпицентр пожара балконы выгорели полностью - от них остались лишь почерневшие металлические каркасы. На других этажах видны обугленные рамы и разбитые стекла.

Фото: как выглядит многоэтажка после удара (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Часть окон выбита полностью. Внутри квартир, судя по кадрам, огонь уничтожил мебель и личные вещи.

Фото: вид многоэтажки после атаки РФ (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Сколько человек пострадало

В результате пожара пострадали по меньшей мере восемь человек:

  • 64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги тела, их госпитализировали;
  • 23-летняя девушка получила осколочное ранение;
  • еще пяти людям медики оказали помощь на месте без госпитализации.

Напомним, вечером 10 сентября россияне также атаковали Киевскую область ударными дронами.

Тогда под Гостомелем из-за прилета разгорелся масштабный пожар на складе гражданского назначения, а всего в трех районах области повреждения получили 17 объектов.

Между тем в тот же вечер кафиры обстреляли склады волонтерской организации в Одессе, где хранили вещи первой необходимости.

Здание склада потерпело разрушения, пострадали два человека.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевАтака дронов