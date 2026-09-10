Під Києвом масштабна пожежа після прильоту, горить цивільний склад

У четвер ввечері, 10 вересня, росіяни продовжили атакувати дронами Київському область. Внаслідок атак в регіоні знову пошкоджені будинки, виробничі приміщення та палає склад після одного з прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Тимура Ткаченка.

"Майже весь день область жила під сигналами повітряної тривоги. Ворог знову атакував нас ударними дронами. На жаль, маємо трагічні наслідки: одна людина загинула, ще двоє отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Ткаченко розповів, що у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів. Серед них були приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробництв приміщення, ангар та ветеринарна клініка.

Окрім того, цього вечора у мережі поширилися кадри з масштабною пожежею під Гостомелем, через що здавалося, що це міг бути склад БК. Однак Ткаченко уточнив, що горить склад цивільного призначення.

"Зараз наші рятувальники ліквідовують пожежу складських приміщень у Бучанському районі... У мережі зараз поширюються відео пожежі...Щоб уникнути зайвих спекуляцій і паніки: внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Ситуація контрольована", - заявив голова Київської ОВА.