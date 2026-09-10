Під Києвом масштабна пожежа після прильоту, горить цивільний склад
У четвер ввечері, 10 вересня, росіяни продовжили атакувати дронами Київському область. Внаслідок атак в регіоні знову пошкоджені будинки, виробничі приміщення та палає склад після одного з прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Тимура Ткаченка.
"Майже весь день область жила під сигналами повітряної тривоги. Ворог знову атакував нас ударними дронами. На жаль, маємо трагічні наслідки: одна людина загинула, ще двоє отримали травми", - йдеться у повідомленні.
Ткаченко розповів, що у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів. Серед них були приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробництв приміщення, ангар та ветеринарна клініка.
Окрім того, цього вечора у мережі поширилися кадри з масштабною пожежею під Гостомелем, через що здавалося, що це міг бути склад БК. Однак Ткаченко уточнив, що горить склад цивільного призначення.
"Зараз наші рятувальники ліквідовують пожежу складських приміщень у Бучанському районі... У мережі зараз поширюються відео пожежі...Щоб уникнути зайвих спекуляцій і паніки: внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Ситуація контрольована", - заявив голова Київської ОВА.
Обстріл Київської області
Нагадаємо, що вночі та вранці 9 вересня росіяни атакували одразу шість районів Київської області. Зокрема, у Білій Церкві внаслідок обстрілу виникла пожежа на підприємстві харчової промисловості.
Також ми писали, що в ніч на 8 вересня росіяни також завдали удару по двох районах області. В результаті атаки виникли пожежі на промислових підприємствах, було знищено вантажівки та двічі атаковано будівлю одного з логістичних комплексів.