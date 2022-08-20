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Обворовывали жителей оккупированного села под Харьковом: солдатам РФ выдвинуто подозрение

Фото: солдаты РФ обворовывали жителей оккупированного села под Харьковом (facebook.com/ssumariupol)
Автор: Константин Широкун

Двум военнослужащим российской армии заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны за то, что они обворовывали мирное население оккупированного села под Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в начале марта 2022 года в селе Русские Тишки Харьковского района, которое в то время находилось в оккупации, старший стрелок и старший разведчик 25-й мотострелковой бригады ВС РФ проникли в один из частных домов. Оттуда они украли украшения и личные вещи. Среди «трофеев» – ювелирные изделия из золота и серебра, ноутбук и коллекция старинных монет.

Украденное имущество не могло быть использовано в военных целях, то есть подозреваемые похитили вещи у гражданских исключительно с целью личной наживы, тем самым нарушили условия Женевской конвенции.

Досудебное расследование процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры осуществляет Управление СБУ в области.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила гражданина РФ, который в течение двух лет поддерживал террористов на Донбассе и собирал деньги для покупки необходимой военной амуниции оккупантам.

Напомним, что ранее СБУ идентифицировала "кадыровца", который во время оккупации Киевской области пытал подростка.

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