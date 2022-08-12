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Приятель Кадырова пытал подростка в Киевской области. СБУ объявила ему подозрение

Новина українською →
Киевская область, Пятница 12 августа 2022 14:26
Приятель Кадырова пытал подростка в Киевской области. СБУ объявила ему подозрение Фото: СБУ идентифицировала приятеля Кадырова, который пытал украинского подростка (ssu gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности идентифицировала "кадыровца", который во время оккупации Киевской области пытал подростка. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения, больше известного как ОМОН, в Чеченской Республике Бисаев Анзор Саладиевич ("Ахмат"). Он является приятелем главы Чечни Рамзана Кадырова.

В начале марта "кадыровец" вместе с подчиненными ворвался в частный дом в поселке Бабинцы Бучанского района. Он похитил несовершеннолетнего и пытал его.

Оккупанты пытались узнать от подростка информацию о расположении украинских военных. Они угрожали ему пистолетом и ножом. После парня посадили в броневик и продолжали издевательства, применяя насилие и угрозы физической расправы.

Следователи СБУ объявили командиру "кадыровцев" подозрение за нарушение законов и обычаев войны ( ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, СБУ задержала российского агента, который корректировал ракетный удар по Харьковской ОГА в начале марта.

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