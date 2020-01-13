Обвиняемый в убийстве словацкого журналиста признал свою вину

Фото: Ян Кучак (facebook.com/Aktuality.sk)

Мирослав Марчек признался, что убил в феврале 2018 года журналиста Яна Кучака и его невесту

Один из обвиняемых в причастности к убийству словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака - Мирослав Марчек на судебном процессе в Словакии признался, что убил в феврале 2018 года журналиста и его невесту Мартину Кушнирову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, в понедельник, 13 января, состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве словацкого журналиста и его невесты.

Двое других подсудимых, в частности предприниматель Мариан Кочнер, которого обвиняют в заказе убийства Куцияка, утверждают, что не являются невиновными.

Местные СМИ, в свою очередь, отмечают некоторые несоответствия между данными следствия и признанием Марчека, в частности по количеству сделанных выстрелов в Кучака.

Напомним, 30 октября 2018 года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

В Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы.

Добавим, что секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее и министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.

Кроме того, в мае 2018 года адвокат семьи убитого журналиста Даниэль Липсик обвинил словацкую полицию в уничтожении улик на месте убийства.