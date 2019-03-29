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Убийство журналиста в Словакии: прокурор подал в отставку

Новости » Политика    29.03.2019 - 21:46
Убийство журналиста в Словакии: прокурор подал в отставку
Фото: журналист Ян Кучак (facebook.com/Aktuality.sk)

Питер Суфлярский согласился подать в отставку после того, как признался в переписке с подозреваемым

Заместитель генерального прокурора Словакии Питер Суфлярский ушел в отставку из-за информации о его контактах с главным подозреваемым в убийстве журналиста Яна Кучака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генеральный прокурор Ярослав Чизнар заявил, что его заместитель согласился подать в отставку после того, как признался в обмене сотнями текстовыми сообщениями с человеком, которого обвиняют в убийстве Кучака.

Содержание некоторых сообщений, в которых Суфлярский обсуждает политику с обвиняемым бизнесменом Марианом Кочнером, попали в СМИ.

Суфлярский заявил, что это общение было ошибкой, но отрицал, что сотрудничал с подозреваемым.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  30 октября прошлого года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

В Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы. Отметим, что секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.

Кроме того, в мае прошлого года адвокат семьи убитого журналиста-расследователя Яна Кучака Даниэль Липсик обвинил словацкую полицию в уничтожении улик на месте убийства. 

 

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