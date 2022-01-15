Обвиняемым в катастрофе Ан-26 грозит до 15 лет тюрьмы. Дело передали в суд

Сообщается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Александра Туринского, бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова, а также двух его заместителей и бывшего руководителя полетов.

По данным следствия, в их действиях усматривается халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, нарушение правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации самолетов. В частности, количество курсантов на борту во время того полета Ан-26 превышало норму.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.