Обвиняемым в катастрофе Ан-26 грозит до 15 лет тюрьмы. Дело передали в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении фигурантов дела о катастрофе Ан-26 под Харьковом в сентябре 2020 года. В результате крушения самолета тогда погибли 26 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госбюро расследований.
Сообщается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Александра Туринского, бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова, а также двух его заместителей и бывшего руководителя полетов.
По данным следствия, в их действиях усматривается халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, нарушение правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации самолетов. В частности, количество курсантов на борту во время того полета Ан-26 превышало норму.
Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Напомним, катастрофа Ан-26 под Харьковом произошла 25 сентября 2020 года, в ней погибли 6 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Самолет упал на подлете к посадочной полосе.
Также сообщалось, что все обвиняемые находятся на свободе.