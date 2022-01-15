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Обвиняемым в катастрофе Ан-26 грозит до 15 лет тюрьмы. Дело передали в суд

Автор: Артем Горовенко

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении фигурантов дела о катастрофе Ан-26 под Харьковом в сентябре 2020 года. В результате крушения самолета тогда погибли 26 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госбюро расследований.

Сообщается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Александра Туринского, бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова, а также двух его заместителей и бывшего руководителя полетов.

По данным следствия, в их действиях усматривается халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, нарушение правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации самолетов. В частности, количество курсантов на борту во время того полета Ан-26 превышало норму.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, катастрофа Ан-26 под Харьковом произошла 25 сентября 2020 года, в ней погибли 6 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Самолет упал на подлете к посадочной полосе.

Также сообщалось, что все обвиняемые находятся на свободе.

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ХарьковАН-26ГБР