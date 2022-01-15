Обвинуваченим у катастрофі Ан-26 загрожує до 15 років в'язниці. Справу передали до суду

Повідомляється, що до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, колишнього начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба Олександра Туринського, колишнього командира військової частини А4104 В'ячеслава Глазунова, а також двох його заступників та колишнього керівника польотів.

За даними слідства, в їх діях вбачається недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, порушення правил польотів, підготовки до них і правил експлуатації літаків. Зокрема, кількість курсантів на борту під час того польоту Ан-26 перевищувала норму.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.