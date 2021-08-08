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Обвиняемые в похищении и пытках активистов Луценко и Вербицкого вышли на свободу

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Киев, Воскресенье 08 августа 2021 07:50
Обвиняемые в похищении и пытках активистов Луценко и Вербицкого вышли на свободу Фото: обвиняемые в похищении и пытках активистов Евромайдана Луценко и Вербицкого вышли на свободу (facebook.com/olga.khudetska)
Автор: РБК-Украина

Обвиняемые в похищении и пытках активистов Луценко и Вербицкого вышли на свободу. Суд не продлил меру пресечения Ивану Новотному и Сергею Мысливому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналистки Ольги Худецкой.

"Чудеса пока не произошло, оба вышли", - написала она.

Журналистка напомнила, что оба обвиняемых длительное время находились в розыске и были задержаны только в марте 2020 года. Продлить им меру пресечения не смогли, поскольку судьи Белоцерковского суда, которые рассматривают дело о похищении Луценко и Вербицкого, "решили дружно сходить в отпуск".

Худецкая уточнила, что Новотный вышел из СИЗО в 00:01 воскресенья, сразу же после окончания срока действия меры пресечения. Мысливому объявили новое подозрение: следствие получило информацию о том, что он может быть не только исполнителем, но и организатором преступления. Ночью подозреваемому начали избирать меру пресечения в Печерском суде, но потом в заседании объявлен перерыв до 10:00 утра.

"Я напомню, что один "Беркут" на этой неделе уже спетлял. Поэтому выход "титушек", которых так долго искали и еле нашли, - это такая история. Отдельно такая история - это синхронные выходы судей на больничный для проворачивания такой схемы", - написала журналистка.

Ранее мы писали, что подозреваемых в пытках Вербицкого могут выпустить из СИЗО: прокуратура назвала причину.

Также обвиняемого в убийствах беркутовца восстановили в должности.

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