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Обвинувачені у викраденні і тортурах активістів Луценка і Вербицького вийшли на свободу

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Київ, Неділя 08 серпня 2021 07:50
Обвинувачені у викраденні і тортурах активістів Луценка і Вербицького вийшли на свободу Фото: обвинувачені у викраденні і тортурах активістів Євромайдана Луценка і Вербицького вийшли на свободу (facebook.com/olga.khudetska)
Автор: РБК-Україна

Обвинувачені у викраденні і тортурах активістів Луценка і Вербицького вийшли на свободу. Суд не продовжив запобіжний захід Івану Новотному та Сергію Мисливому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналістки Ольги Худецької.

"Чуда поки не сталося, обидва вийшли", - написала вона.

Журналістка нагадала, що обидва обвинувачених тривалий час перебували в розшуку і були затримані тільки в березні 2020 року. Продовжити їм запобіжний захід не змогли, оскільки судді Білоцерківського суду, які розглядають справу про викрадення Луценка і Вербицького, "вирішили дружно сходити у відпустку".

Худецька уточнила, що Новотний вийшов із СІЗО о 00:01 неділі, відразу ж після закінчення терміну дії запобіжного заходу. Мисливому оголосили нову підозру: слідство отримало інформацію про те, що він може бути не тільки виконавцем, а й організатором злочину. Вночі підозрюваному почали обирати запобіжний захід у Печерському суді, але потім у засіданні оголошено перерву до 10:00 ранку.

"Я нагадаю, що один "Беркут" цього тижня вже заспівав. Тому вихід "тітушок", яких так довго шукали і ледве знайшли, - це така історія. Окремо така історія - це синхронні виходи суддів на лікарняний для провертання такої схеми", - написала журналістка.

Раніше ми писали, що підозрюваних у тортурах Вербицького можуть випустити з СІЗО: прокуратура назвала причину.

Також обвинуваченого у вбивствах беркутівця поновили на посаді.

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