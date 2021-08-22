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Попався на хабарі. Члена Комісії з азартних ігор взяли під варту

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Київ, Неділя 22 серпня 2021 23:35
Попався на хабарі. Члена Комісії з азартних ігор взяли під варту Фото: члена Комісії з азартних ігор взяли під варту за хабарі (ssu.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Обвинуваченого в отриманні хабара члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей взяли під варту. Можлива альтернатива у вигляді внесення застави 5 млн. грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал НАБУ.

Про підозру посадовцю повідомили 21 серпня, його дії кваліфіковано за ч.4 ст. 368 КК України.

20 серпня НАБУ і САП затримали члена Комісії при отриманні 90 тисяч дол. США. Посадовець вимагав гроші за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Нагадаємо, що раніше члена Комісії з азартних ігор затримали при отриманні хабара.

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