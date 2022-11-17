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Обвинувачених у катастрофі MH17 засудили до довічного ув'язнення

Фото: обвинувачених у катастрофі MH17 засудили до довічного ув'язнення (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Гаазький суд засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

"Суд засуджує Гіркіна, Дубинського та Харченка до довічного ув'язнення. Суд наказує взяти їх під варту. Розгляд справи в першій інстанції закінчено. Протягом 14 днів може бути подана апеляція", - сказав головуючий суддя.

Суд Гааги заявив про відсутність пом'якшуючих обставин для обвинувачених.

При цьому Гіркін весь час заперечував причетність "ДНР" і своїх бійців до катастрофи літака, Дубинський заявляв лише про нібито фальсифікацію доказів, а Харченко говорив про нібито відсутність установки "Бук" у вказаному районі.

Суддя зазначив, що висловлювання обвинувачених розцінюються як відірвані від реальності, що сприятиме лише обтяженню покарання.

"Незважаючи на те, що вони думали, що збили військовий літак, а не пасажирський, їхні дії були навмисними та призвели до смертельних наслідків", - додав він.

Що відомо про фігурантів справи MH17 - читайте за посиланням.

Гаазький суд вже постановив, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук", випущеною з території, яку контролювали підконтрольні Росії бойовики "ДНР".

Також додамо, що РБК-Україна детально стежило за перебігом судового засідання.

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