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Обвиняемых в катастрофе MH17 приговорили к пожизненному заключению

Фото: обвиняемых в катастрофе MH17 приговорили к пожизненному заключению (nos.nl photo ANP)
Автор: Елизавета Драбкина

Гаагский суд приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении малайзийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

"Суд приговаривает Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению. Суд приказывает взять их под стражу. Рассмотрение дела в первой инстанции закончено. В течение 14 дней может быть подана апелляция", - сказал председательствующий судья.

Суд Гааги заявил об отсутствии смягчающих обстоятельств для обвиняемых. Так, никто из них не подал заявлений в отношении этого дела.

При этом Гиркин все время отрицал причастность "ДНР" и своих бойцов к катастрофе самолета, Дубинский заявлял лишь о якобы фальсификации доказательств, а Харченко говорил о якобы отсутствии установки "Бук" в указанном районе.

Судья отметил, что высказывания обвиняемых расцениваются как оторванные от реальности, что будет способствовать только отягчению наказания.

"Несмотря на то, что они думали, что сбили военный самолет, а не пассажирский, их действия были умышленными и привели к смертельным последствиям", - добавил он.

Что известно о фигурантах дела MH17 - читайте по ссылке.

Кроме того, Гаагский суд уже постановил, что самолет был сбит ракетой "Бук", выпущенной с территории, которую контролировали подконтрольные России боевики "ДНР".

Также добавим, что РБК-Украина подробно следила за ходом судебного заседания.

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