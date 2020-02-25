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Обвинительный акт в отношении экс-мера Ирпеня Карплюка передали в суд

Новости » Общество     25.02.2020 - 15:23
Обвинительный акт в отношении экс-мера Ирпеня Карплюка передали в суд
Фото: Владимир Карплюк (из открытых источников)

Карпюка обвиняют в растрате 250 тысяч гривен при строительстве парка "Центральный" в Ирпене

Прокуратура вручила обвинительный акт бывшему меру Ирпеня Владимиру Карплюку и передала обвинение в суд. Об этом сообщил глава Киево-Святошинской местной прокуратуры Юрий Дмитрунь, передает "Громада Приирпенья".

По его словам, обвинительный акт был передан в местный суд Ирпеня 24 февраля. Карплюка обвиняют по ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

"Подозрение ему объявила Генеральная прокуратура, но производство было начато у нас. В прошлом году Генеральная прокуратура его затребовала, изменила подследственность по главному следственному управлению Нацполиции. В текущем году они передали уголовное производство в Ирпенский отдел полиции, надзор в форме процессуального руководства начали осуществлять прокуроры Ирпенского отдела местной прокуратуры", - сообщил Дмитрунь.

В частности, Карплюка подозревают в растрате 250 тысяч гривен при строительстве в Ирпене парка "Центральный". В случае доказательства ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ГПУ подготовила подозрении экс-мэру Ирпеня Владимиру Карплюку и пригласила его на ее вручения 19 июля. При этом сам Карплюк заявил, что информация о подозрении является фейковой.

Также РБК-Украина писало, что летом 2018 года Карплюк ушел с должности мера Ирпеня. В 2016 году тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что городской голова Бучи Анатолий Федорук и мэр Ирпеня Владимир Карплюк в течение шести лет незаконно отводили в собственность земельные участки своего окружения.

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