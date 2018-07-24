Карплюк уходит с должности мэра Ирпеня

Карплюк сложит полномочия городского головы 2 августа 2018

Мэр города Ирпень Владимир Карплюк 2 августа 2018 года сложит полномочия городского головы. Об этом Карплюк написал на своей странице в Facebook.

Так, он отметил, что принял решение 2 августа 2018 года сложить полномочия Ирпенского городского головы.

Напомним, еще в 2016 году генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что городской голова Бучи Анатолий Федорук и мэр Ирпеня Владимир Карплюк в течение шести лет незаконно отводили в собственность земельные участки своего окружения.

По словам Луценко, в рамках дела о хищении 890 га леса подразделения ГПУ, СБУ и МВД были проведены обыски по 31 адресу, в том числе и по месту жительства мэров Бучи и Ирпеня.

"Подозреваемые должностные лица в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своего окружения и нужным людям из Киева", - сообщал генпрокурор.

Кроме того, как писало РБК-Украина, начальник департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк во время брифинга в 2016 году заявил о расследовании предоставление в собственность 14 га земель.

"Расследуется предоставления в собственность 14 га, которые были переданы 141 подставному лицу, а затем переданы Игоря Калетника (бывшему первому заместителю председателя парламента, - ред.). Обыски идут, но я могу констатировать их эффективность. Эти земли сначала выводили, а потом передавались подставным лицам, а позже передавали в пользование должностным лицам, а также их родственникам ", - сказал Гуцуляк.