Обвинувальний акт стосовно екс-мера Ірпеня Карплюка передали в суд

Фото: Володимир Карплюк (з відкритих джерел)

Карпюка звинувачують у розтраті 250 тисяч гривень при будівництві парку "Центральний" в Ірпені

Прокуратура вручила обвинувальний акт колишньому меру Ірпеня Володимиру Карплюку і передала обвинувачення в суд. Про це повідомив голова Києво-Святошинської місцевої прокуратури Юрій Дмитрунь, передає "Громада Приірпіння".

За його словами, обвинувальний акт був переданий в місцевий суд Ірпеня 24 лютого. Карплюка звинувачують за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

"Підозру йому оголосила Генеральна прокуратура, але виробництво було розпочато у нас. У минулому році Генеральна прокуратура його витребувала, змінила підслідність по головному слідчому управлінню Нацполиции. В поточному році вони передали кримінальну виробництво в Ірпінський відділ поліції, нагляд у формі процесуального керівництва почали здійснювати прокурори Ірпінського відділу місцевої прокуратури", - повідомив Дмитрунь.

зокрема, Карплюка підозрюють у розтраті 250 тисяч гривень при будівництві в Ірпені парку "Центральний". У разі доведення йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ГПУ підготувала підозрі екс-мера Ірпеня Володимиру Карплюку і запросила його на її вручення 19 липня. При цьому сам Карплюк заявив, що інформація про підозру є фейкової.

Також РБК-Україна писало, що влітку 2018 року Карплюк пішов з посади мера Ірпеня. У 2016 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що міський голова Бучі Анатолій Федорук та мер Ірпеня Володимир Карплюк протягом шести років незаконно відводили у власність земельні ділянки свого оточення.