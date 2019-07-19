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ГПУ анонсировала подозрение кандидату в нардепы

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 08:44
ГПУ анонсировала подозрение кандидату в нардепы
Фото: Владимир Карплюк (facebook.com)

Экс-мэра Ирпеня подозревают в уголовном производстве по ч.4 ст. 191

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подготовила подозрении экс-мэру Ирпеня, кандидату в народные депутаты Владимиру Карплюку, и пригласила его на ее вручения 19 июля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган в Facebook.

Его подозревают в уголовном производстве по ч.4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

"Сегодня на 12:00 в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и иных процессуальных действий приглашен бывший глава города Ирпень Владимир Карплюк", - написала она.

ГПУ анонсировала подозрение кандидату в нардепы

До этого, Карплюк писал, что информация о подозрении является фейковой.

"Информация об этом является провокацией со стороны политических оппонентов, распространена исключительно в СМИ и не подтверждена на сайте Генпрокуратуры Украины", - писал он в Facebook.

ГПУ анонсировала подозрение кандидату в нардепы

Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил о новых уголовных производствах, в которых фигурируют народные депутаты. По словам Трубы, дела находятся на начальной стадии, в разработке.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил о еще одной масштабной схеме в оборонной сфере. По его словам, в течение пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 млн долларов.

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