UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обвинили в измене: в Беларуси посадили на 10 лет экс-посла страны в Литве

Автор: Сергей Пышкин

Минский суд заключил в тюрьму на десять лет бывшего сотрудника МИД Беларуси Александра Соколовского. Мужчину обвиняют в, якобы, измене родине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zerkalo.

Отмечается, что лишение свободы мужчины не связано с событиями, которые сегодня происходят на территории Беларуси.

Известно, что задержали Соколовского еще в 2019 году. В течение почти двух лет, он находился в СИЗО КГБ. Мужчина знал о том, что его задержат, однако подробностей дела никогда не разглашал. По словам знакомых Соколовского, это как-то связано с его работой послом в Литве около 10-20 лет назад.

Отметим, что мужчину осудили на 10 лет заключения за измену родине.

Фото: Олександр Соколовский (Zerkalo)

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитва