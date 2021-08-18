Обвинили в измене: в Беларуси посадили на 10 лет экс-посла страны в Литве

Отмечается, что лишение свободы мужчины не связано с событиями, которые сегодня происходят на территории Беларуси.

Известно, что задержали Соколовского еще в 2019 году. В течение почти двух лет, он находился в СИЗО КГБ. Мужчина знал о том, что его задержат, однако подробностей дела никогда не разглашал. По словам знакомых Соколовского, это как-то связано с его работой послом в Литве около 10-20 лет назад.

Отметим, что мужчину осудили на 10 лет заключения за измену родине.

Фото: Олександр Соколовский (Zerkalo)