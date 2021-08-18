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Звинуватили у зраді: в Білорусі ув'язнили на 10 років експосла країни у Литві

Автор: Сергій Пишкін

Мінський суд ув’язнив на десять років колишнього співробітника МЗС Білорусі Олександра Соколовського. Чоловіка звинувачують у, нібито, зраді батьківщині.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zerkalo.

Зазначається, що ув’язнення чоловіка не пов’язане з подіями, які сьогодні відбуваються на території Білорусі.

Відомо, що затримали Соколовського ще у 2019 році. Протягом, майже двох років, він перебував у СІЗО КДБ. Чоловік знав про те, що його затримають, однак подробиць справи ніколи не розголошував. За словами знайомих Соколовського, це якось пов’язано з його роботою послом у Литві близько 10-20 років назад.

Відзначимо, що чоловіка засудили на 10 років ув’язнення за зраду батьківщині.

Фото: Олександр Соколовський (Zerkalo)

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