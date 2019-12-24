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Суд не рассматривал освобождение "беркутовцев" для обмена пленными

Новости » Политика     24.12.2019 - 17:11
Суд не рассматривал освобождение "беркутовцев" для обмена пленными
Иллюстративное фото (graty.me)

Информация о планируемом освобождении "беркутовцев" не подтвердилась

Святошинский районный суд Киева не рассматривал вопрос освобождения для участия в обмене пленными экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на заседании во вторник, 24 декабря, суд не рассматривал заявления от сторон об изменении меры пресечения подсудимым. Суд зачитал результаты баллистической экспертизы и объявил перерыв в рассмотрении дела до 14 января 2020 года.

Отметим, 23 декабря ряд СМИ сообщили, что экс-"беркутовцы" могут быть внесены в список на обмен пленными с ОРДЛО и будут освобождены из-под стражи до Нового года. Сегодня адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркнула их из списков.

Напомним, перед заседание суда в Генеральной прокуратуре Украины отрицали, что будут просить об освобождении экс-"беркутовцев", чтобы обменять их на украинских пленных. До этого Святошинский районный суд Киева отпустил из-под стражи экс-"беркутовца" Александра Маринченко из-за того, что прокурор не предоставил убедительные доказательства.

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