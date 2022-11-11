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Антонівській міст обвалився через влучання ракети HIMARS, - Арестович

Фото: HIMARS (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Обвалення Антонівського мосту у п'ятницю, 11 листопада, трапилось внаслідок влучання ракети HIMARS по колоні з боєприпасами, які рухались по ньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Обвалення Антонівського мосту. Що сталося? Ось цей вибух, який нам показали, - це потрапляння українського HIMARS по колоні та, схоже, по машині з боєприпасами", - припустив Арестович.

Також він озвучив ще одну версію. Ракета HIMARS потрапила в ту вибухівку, яка була закладена, щоб підірвати міст, коли всі росіяни перейдуть на інший берег.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Антонівський міст у Херсоні не витримав обстрілів. ЗМІ повідомляють про його руйнування.

Пізніше в інтернеті було опубліковано фотографії зруйнованих переправ окупантів та мостів у Херсонській області.

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ХерсонОлексій АрестовичВійна в Україні