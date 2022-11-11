Антоновский мост обрушился из-за попадания ракеты HIMARS, - Арестович

Обрушение Антоновского моста в пятницу, 11 ноября, произошло вследствие попадания ракеты HIMARS по колонне с боеприпасами, которые двигались по нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Обрушение Антоновского моста. Что произошло? Вот этот взрыв, который нам показали, - это попадание украинского HIMARS по колонне и, похоже, по машине с боеприпасами", - предположил Арестович.

Также он озвучил еще одну версию. Ракета HIMARS попала в ту взрывчатку, которая была заложена, чтобы взорвать мост, когда все россияне перейдут на другой берег.