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Антоновский мост обрушился из-за попадания ракеты HIMARS, - Арестович

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Херсон, Пятница 11 ноября 2022 22:53
Антоновский мост обрушился из-за попадания ракеты HIMARS, - Арестович Фото: HIMARS (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Обрушение Антоновского моста в пятницу, 11 ноября, произошло вследствие попадания ракеты HIMARS по колонне с боеприпасами, которые двигались по нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Обрушение Антоновского моста. Что произошло? Вот этот взрыв, который нам показали, - это попадание украинского HIMARS по колонне и, похоже, по машине с боеприпасами", - предположил Арестович.

Также он озвучил еще одну версию. Ракета HIMARS попала в ту взрывчатку, которая была заложена, чтобы взорвать мост, когда все россияне перейдут на другой берег.

Напомним, сегодня стало известно, что Антоновский мост в Херсоне не выдержал обстрелов. СМИ сообщают о его разрушении.

Позже в интернете были опубликованы фотографии разрушенных переправ оккупантов и мостов в Херсонской области.

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