Антоновский мост обрушился из-за попадания ракеты HIMARS, - Арестович
Обрушение Антоновского моста в пятницу, 11 ноября, произошло вследствие попадания ракеты HIMARS по колонне с боеприпасами, которые двигались по нему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"Обрушение Антоновского моста. Что произошло? Вот этот взрыв, который нам показали, - это попадание украинского HIMARS по колонне и, похоже, по машине с боеприпасами", - предположил Арестович.
Также он озвучил еще одну версию. Ракета HIMARS попала в ту взрывчатку, которая была заложена, чтобы взорвать мост, когда все россияне перейдут на другой берег.
Напомним, сегодня стало известно, что Антоновский мост в Херсоне не выдержал обстрелов. СМИ сообщают о его разрушении.
Позже в интернете были опубликованы фотографии разрушенных переправ оккупантов и мостов в Херсонской области.
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