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Обвал моста в Днепропетровской области: установлена понтонная переправа

Новости » Общество     27.05.2020 - 12:01
Обвал моста в Днепропетровской области: установлена понтонная переправа
Фото: понтонная переправа через Каховское водохранилище (facebook.com/olexbondarenko)

Перед введением в эксплуатацию мост должны заасфальтировать и установить перила и освещение

В Днепропетровской области завершились монтажные работы по установке понтонной переправы рядом с обрушенным мостом через залив Каховского водохранилища. Для введения в эксплуатацию осталось провести некоторые работы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко в Facebook.

"Вчера вечером специалисты завершили монтаж 21 понтонного звена, после чего переправу закрепили и выровняли. На сегодня среди обязательных работ осталось лишь заключения асфальтового покрытия на понтоны и стыковки наземных подъездов с переправой. Мост также обустроят перилами, внешним освещением, светофорами. После этого он будет введен в эксплуатацию", - написал Бондаренко.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Днепропетровской области под фурой обрушилась часть моста через залив Каховского водохранилища на трассе Кропивницкий-Запорожье.

В результате инцидента никто не пострадал, при этом полиция открыла три уголовных дела.

Позже в Днепропетровской ОГА сообщили, что мост был причиной обвала моста стала перегруженная в несколько раз фура.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДнепрмостДнепропетровская областьобвал
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