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Обвал мосту в Дніпропетровській області: встановлена понтонна переправа

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 12:01
Обвал мосту в Дніпропетровській області: встановлена понтонна переправа
Фото: понтонна переправа через Каховське водосховище (facebook.com/olexbondarenko)

Перед введенням в експлуатацію міст мають заасфальтувати і встановити перила і освітлення

У Дніпропетровській області завершилися монтажні роботи по установці понтонної переправи поруч з обрушенным мостом через затока Каховського водосховища. Для введення в експлуатацію залишилося провести деякі роботи.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко в Facebook.

"Вчора ввечері фахівці завершили монтаж 21 понтонного ланки, після чого переправу закріпили і вирівняли. На сьогодні серед обов'язкових робіт залишилося лише укладання асфальтового покриття на понтони і стикування наземних під'їздів з переправою. Міст також облаштують поручнями, зовнішнім освітленням, світлофорами. Після цього він буде введений в експлуатацію", - написав Бондаренко.

Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Дніпропетровській області під фурою обрушилася частина моста через затоку Каховського водосховища на трасі Кропивницький-Запоріжжя.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, при цьому поліція відкрила три кримінальні справи.

Пізніше в Дніпропетровській ОДА повідомили, що міст був причиною обвалу мосту стала перевантажена в кілька разів фура.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДніпромостДнепропетровская областьобвал
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