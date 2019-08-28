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Обвал в Дрогобыче вызвал разрушение коммуникаций

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 17:36
Обвал в Дрогобыче вызвал разрушение коммуникаций
Фото: обвал дома в Дрогобыче (drohobych-rada.gov.ua)

На весь квартал прекращено водоснабжение

Из-за обвала дома в Дрогобыче Львовской области произошло разрушение коммуникаций. Об этом сообщает Дрогобычский городской совет.

В частности, администрация коммунального предприятия "Дрогобичводоканал" сообщила, что водоснабжение прекратили на весь квартал, в связи с тем, что обвал в доме вызвал разрушение коммуникаций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский из-за обвала дома в Дрогобыче поручил новому Кабинету министров провести аудит всех жилых домов в Украине.

Так, после взрыва в жилом доме в Дрогобыче (Львовская область) мэрия города решила отселить всех жителей из-за угрозы нового обвала. Так, всех жителей, а это 64 семьи, планируют переселить в один из санаториев Трускавца.

Как писало РБК-Украина ранее, взрыв в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел сегодня в 2:46 ночи. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. На месте аварии развернули палаточный городок, куда временно поместили пострадавших.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел из-за утечки газа. Однако позже эту версию в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям назвали маловероятной. После взрыва под завалами могут находиться 5 человек.

В результате обрушения дома погибли два человека.

Из-за обвала в Дрогобыче Зеленский поручил провести аудит всех жилых домов в Украине В Дрогобыче из-за новой угрозы отселят жильцов аварийного дома
Новости Украины водоснабжениеВзрыв
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