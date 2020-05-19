Обвал дома в Одессе: полиция изучит записи с камер видеонаблюдения

Полиция изучит записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить причины обвала дома в Одессе. Известно, что пострадавших в результате разрушения жилого дома нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

"Установлено, что обвал произошел в четырех квартирах. Полицейские установили их жителей и выяснили, что на момент происшествия никого из них дома не было", - отметили в пресс-службе.

По словам начальника Одесского областного отдела Национальной полиции Олега Беха, жители разрушенного дома будут перевезены до определенного мэрией места временного проживания.

Полицейские на месте происшествия провели осмотр, опросили свидетелей и очевидцев.

Напомним, 18 мая, в Одессе произошел обвал стены жилого дома по улице Торговой, 20. Предварительно, обвал мог произойти из-за взрыва в результате утечки газа.