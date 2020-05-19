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Обвал будинку в Одесі: поліція вивчить записи з камер відеоспостереження

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Внаслідок обвалу дому його мешканці не постраждали, оскільки вдома нікого не було

Поліція вивчить записи з камер відеоспостереження, аби встановити причини обвалу будинку в Одесі. Відомо, що потерпілих внаслідок руйнування житлового будинку немає.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Встановлено, що обвал стався у чотирьох квартирах. Поліцейські встановили їх мешканців та з'ясували, що на момент події нікого з них вдома не було", - зазначили у прес-службі.

За словами начальника Одеського обласного відділу Національної поліції Олега Беха, мешканці зруйнованого будинку будуть перевезені до визначеного мерією місця тимчасового проживання.

Поліцейські на місці події провели огляд, опитали свідків та очевидців.

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Нагадаємо, 18 травня, в Одесі стався обвал стіни житлового будинку по вулиці Торговій, 20. Попередньо, обвал міг статися через вибух в результаті витоку газу.

Автор: Виталия Мазур