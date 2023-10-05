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Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проводять обшуки

Фото: Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проводять обшуки (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках розслідування обвалу Дегтярівського посту правоохоронці проводять обшуки в Департаменті КМДА, КК Київавтодорі та у підрядників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та рядом суб’єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка", - пише пресслужба. 

Фото: Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проводять обшуки (t.me/kyiv_pro_office/2405)

В межах провадження проводять одночасні обшуки за 8 адресами: 

  • за місцем розташування Департаменту; 
  • комунальної корпорації; 
  • підрядних організацій. 

Обвал Дегтярівського мосту у Києві

Під час ремонтних робіт у Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на проїжджу частину. Внаслідок цього рух ділянкою було перекрито. 

Як відзначили в КМДА, відповідальність за роботи на об'єкті несе безпосередньо підрядник.

Реконструкція  Дегтярівського шляхопроводу розпочалася у червні. Очікувалось, що роботи завершать до 30 листопада. Загалом на ремонт влада виділила близько 1 млрд гривень. 

Більше про наслідки обвалу читайте за посиланням.

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КМДА