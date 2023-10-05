В рамках розслідування обвалу Дегтярівського посту правоохоронці проводять обшуки в Департаменті КМДА, КК Київавтодорі та у підрядників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та рядом суб’єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка", - пише пресслужба.
Фото: Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проводять обшуки (t.me/kyiv_pro_office/2405)
В межах провадження проводять одночасні обшуки за 8 адресами:
Обвал Дегтярівського мосту у Києві
Під час ремонтних робіт у Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на проїжджу частину. Внаслідок цього рух ділянкою було перекрито.
Як відзначили в КМДА, відповідальність за роботи на об'єкті несе безпосередньо підрядник.
Реконструкція Дегтярівського шляхопроводу розпочалася у червні. Очікувалось, що роботи завершать до 30 листопада. Загалом на ремонт влада виділила близько 1 млрд гривень.
Більше про наслідки обвалу читайте за посиланням.
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