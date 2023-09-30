Як виглядає Дегтярівський міст у Києві після обвалу: фото та відео
Внаслідок падіння балок Дегтярівського мосту у Києві перекрито рух вулицею Довженка. У мережі з'явились фото та відео наслідків.
РБК-Україна докладніше розповідає про наслідки.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації місцевих Telegram-каналів "dtp.kiev.ua" та "Киевский движ", а також заяви Київської міської державної адміністрації.
Судячи з опублікованих фото та відео, балки Дегтярівського мосту впали на проїжджу частину. Рух по цій ділянці перекрито.
Фото: у Києві під час реконструкції обрушився Дігтярівський міст (dtp.kiev.ua)
Зазначимо, на реконструкцію мосту міська влада загалом виділила близько 1 млрд гривень.
Фото: Дігтярівський міст у Києві (t.me/k_dvizh)
Працівники кажуть, що на падіння балок встигли вчасно відреагувати, тож обійшлося без жертв та постраждалих.
Що сталося
Сьогодні на вулиці Довженка під час робіт реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація - під час монтажу обвалилися балки. На місце оперативно виїхали аварійно-рятувальні служби.
Зокрема, при монтажі сьомої балки вона втратила стійкість, а під час падіння зачепила частину змонтованої конструкції. В результаті також впали інші шість балок прогонової будови.
Як заявили у КМДА, відповідальність за роботи на об'єкті несе безпосередньо підрядник.
Очікується, що рух транспорту на ділянці вулиці Довженка відновлять до 05:00 2 жовтня.
Реконструкція Дегтярівського шляхопроводу розпочалася у червні. Роботи планувалося завершити до 30 листопада.
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