В рамках расследования обвала Дегтяровского поста правоохранители проводят обыски в Департаменте КГГА, УК Киевавтодоре и у подрядчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту присвоения бюджетных средств должностными лица Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КК "Киевавтодор" и рядом субъектов хозяйствования при реконструкции путепровода по ул. Дегтяревской и ул. Довженко", - пишет пресс-служба.
Фото: Обвал Дегтяровского моста: в КГГА и Киевавтодоре проводят обыски (t.me/kyiv_pro_office/2405)
В рамках производства проводят одновременные обыски по 8 адресам:
Обвал Дегтяревского моста в Киеве
Во время ремонтных работ в Киеве обвалились несколько пролетов Дегтяревского моста на проезжую часть. В результате движение по участку было перекрыто.
Как отметили в КГГА, ответственность за работы на объекте несет непосредственно подрядчик.
Реконструкция Дегтяревского путепровода началась в июне. Ожидалось, что работы завершат до 30 ноября. Всего на ремонт власти выделили около 1 млрд гривен.
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