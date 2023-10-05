ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проводять обшуки

Четвер 05 жовтня 2023 17:59
UA EN RU
Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проводять обшуки Фото: Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проводять обшуки (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках розслідування обвалу Дегтярівського посту правоохоронці проводять обшуки в Департаменті КМДА, КК Київавтодорі та у підрядників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та рядом суб’єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. Довженка", - пише пресслужба.

Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проводять обшуки

Фото: Обвал Дегтярівського мосту: в КМДА та Київавтодорі проводять обшуки (t.me/kyiv_pro_office/2405)

В межах провадження проводять одночасні обшуки за 8 адресами:

  • за місцем розташування Департаменту;
  • комунальної корпорації;
  • підрядних організацій.

Обвал Дегтярівського мосту у Києві

Під час ремонтних робіт у Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на проїжджу частину. Внаслідок цього рух ділянкою було перекрито.

Як відзначили в КМДА, відповідальність за роботи на об'єкті несе безпосередньо підрядник.

Реконструкція Дегтярівського шляхопроводу розпочалася у червні. Очікувалось, що роботи завершать до 30 листопада. Загалом на ремонт влада виділила близько 1 млрд гривень.

Більше про наслідки обвалу читайте за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України