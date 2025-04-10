Обвал даху клубу в столиці Домінікани: кількість жертв різко зросла

За словами директора Центру надзвичайних ситуацій Хуана Мануеля Мендеса, пошуки жертв й потенційних вцілілих продовжуються.

Станом на зараз відомо про:

184 загиблих;

більше 200 поранених.

Наразі вдалось ідентифікувати особистості лише кількох десятків жертв, серед яких лікар, державний архітектор, відставні поліцейських та співробітник ООН, син та невістка місцевого міністра громадських робіт, а також брат заступника міністра у справах молоді Домініканської Республіки.

У тому ж числі було оголошено про створення комісії для надання психологічної допомоги сім'ям загиблих.