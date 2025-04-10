Обвал крыши клуба в столице Доминиканы: количество жертв резко возросло

Количество жертв в результате обвала крыши ночного клуба Санто-Доминго, Доминиканская Республика, резко возросло. Сейчас известно о 184 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По словам директора Центра чрезвычайных ситуаций Хуана Мануэля Мендеса, поиски жертв и потенциальных выживших продолжаются.
По состоянию на сейчас известно о:
Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской Республике растет как минимум до 184 pic.twitter.com/L6QoW5AIvk- TRT World Now (@TRTWorldNow) 10 апреля 2025 года
Сейчас удалось идентифицировать личности лишь нескольких десятков жертв, среди которых врач, государственный архитектор, отставные полицейские и сотрудник ООН, сын и невестка местного министра общественных работ, а также брат заместителя министра по делам молодежи Доминиканской Республики.
В том же числе было объявлено о создании комиссии для оказания психологической помощи семьям погибших.
В ночь на 9 апреля в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго произошел обвал крыши ночного клуба Jet Set во время концерта меренге. Причины обвала еще не установлены, следствие продолжается.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.