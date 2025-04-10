Обвал крыши клуба в столице Доминиканы: количество жертв резко возросло

По словам директора Центра чрезвычайных ситуаций Хуана Мануэля Мендеса, поиски жертв и потенциальных выживших продолжаются.

По состоянию на сейчас известно о:

184 погибших;

более 200 раненых.

Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской Республике растет как минимум до 184 pic.twitter.com/L6QoW5AIvk - TRT World Now (@TRTWorldNow) 10 апреля 2025 года

Сейчас удалось идентифицировать личности лишь нескольких десятков жертв, среди которых врач, государственный архитектор, отставные полицейские и сотрудник ООН, сын и невестка местного министра общественных работ, а также брат заместителя министра по делам молодежи Доминиканской Республики.

В том же числе было объявлено о создании комиссии для оказания психологической помощи семьям погибших.