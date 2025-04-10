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Обвал даху клубу в столиці Домінікани: кількість жертв різко зросла

Четвер 10 квітня 2025 09:26
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Обвал даху клубу в столиці Домінікани: кількість жертв різко зросла Фото: обвал даху клубу в столиці Домінікани (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість жертв внаслідок обвалу даху нічного клубу Санто-Домінго, Домініканська Республіка, різко зросла. Наразі відомо про 184 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами директора Центру надзвичайних ситуацій Хуана Мануеля Мендеса, пошуки жертв й потенційних вцілілих продовжуються.

Станом на зараз відомо про:

  • 184 загиблих;
  • більше 200 поранених.

Наразі вдалось ідентифікувати особистості лише кількох десятків жертв, серед яких лікар, державний архітектор, відставні поліцейських та співробітник ООН, син та невістка місцевого міністра громадських робіт, а також брат заступника міністра у справах молоді Домініканської Республіки.

У тому ж числі було оголошено про створення комісії для надання психологічної допомоги сім'ям загиблих.

Трагедія у нічному клубі Домініканської Республіки

У ніч на 9 квітня в столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго стався обвал даху нічного клубу Jet Set під час концерту меренге. Причини обвалу ще не встановлені, слідство триває.

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