Обвал даху клубу в столиці Домінікани: кількість жертв різко зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За словами директора Центру надзвичайних ситуацій Хуана Мануеля Мендеса, пошуки жертв й потенційних вцілілих продовжуються.

Станом на зараз відомо про:

184 загиблих;

більше 200 поранених.

Death toll in Dominican Republic nightclub roof collapse rises to at least 184 pic.twitter.com/L6QoW5AIvk — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 10, 2025

Наразі вдалось ідентифікувати особистості лише кількох десятків жертв, серед яких лікар, державний архітектор, відставні поліцейських та співробітник ООН, син та невістка місцевого міністра громадських робіт, а також брат заступника міністра у справах молоді Домініканської Республіки.

De acuerdo con información de última hora, la cifra de personas fallecidas como resultado del desplome de un techo en una discoteca de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, ha ascendido a 184. #CGTNEspañol #RepúblicaDominicana #xw pic.twitter.com/J5ZRGL9DZr — CGTN Español (@cgtnenespanol) April 10, 2025

У тому ж числі було оголошено про створення комісії для надання психологічної допомоги сім'ям загиблих.