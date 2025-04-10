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Обвал крыши клуба в столице Доминиканы: количество жертв резко возросло

Четверг 10 апреля 2025 09:26
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Обвал крыши клуба в столице Доминиканы: количество жертв резко возросло Фото: обвал крыши клуба в столице Доминиканы (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Количество жертв в результате обвала крыши ночного клуба Санто-Доминго, Доминиканская Республика, резко возросло. Сейчас известно о 184 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам директора Центра чрезвычайных ситуаций Хуана Мануэля Мендеса, поиски жертв и потенциальных выживших продолжаются.

По состоянию на сейчас известно о:

  • 184 погибших;
  • более 200 раненых.

Сейчас удалось идентифицировать личности лишь нескольких десятков жертв, среди которых врач, государственный архитектор, отставные полицейские и сотрудник ООН, сын и невестка местного министра общественных работ, а также брат заместителя министра по делам молодежи Доминиканской Республики.

В том же числе было объявлено о создании комиссии для оказания психологической помощи семьям погибших.

Трагедия в ночном клубе Доминиканской Республики

В ночь на 9 апреля в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго произошел обвал крыши ночного клуба Jet Set во время концерта меренге. Причины обвала еще не установлены, следствие продолжается.

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