Обвал крыши клуба в столице Доминиканы: количество жертв резко возросло

Количество жертв в результате обвала крыши ночного клуба Санто-Доминго, Доминиканская Республика, резко возросло. Сейчас известно о 184 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По словам директора Центра чрезвычайных ситуаций Хуана Мануэля Мендеса, поиски жертв и потенциальных выживших продолжаются.

По состоянию на сейчас известно о:

184 погибших;

более 200 раненых.

Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской Республике растет как минимум до 184 pic.twitter.com/L6QoW5AIvk - TRT World Now (@TRTWorldNow) 10 апреля 2025 года

Сейчас удалось идентифицировать личности лишь нескольких десятков жертв, среди которых врач, государственный архитектор, отставные полицейские и сотрудник ООН, сын и невестка местного министра общественных работ, а также брат заместителя министра по делам молодежи Доминиканской Республики.

De acuerdo con información de última hora, la cifra de personas fallecidas como resultado del desplome de un techo en una discoteca de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, ha ascendido a 184. #CGTNEspañol #RepúblicaDominicana #xw pic.twitter.com/J5ZRGL9DZr - CGTN Español (@cgtnenespanol) April 10, 2025

В том же числе было объявлено о создании комиссии для оказания психологической помощи семьям погибших.