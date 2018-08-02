Обустройство украинской границы в Харьковской области завершится до конца года

В Харьковской области обустроено 220 км границы с РФ

В рамках обустройства украинско-российской границы до конца 2018 года завершатся инженерные работы в Харьковской области. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, следующим этапом станет Сумская область, передает пресс-служба МВД.

По словам трояна, из 270 километров границы с Россией в Харьковской области уже обустроено 220. Следующим этапом обустройства украинско-российской границы станет участок Сумской области.

"Инженерно-техническое обустройство государственной границы продолжается не смотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, не смотря на все противостояния пророссийских сил", - подчеркнул он.

Троян отметил, что в настоящее время начато координацию с местными органами власти в Сумской области для согласования вопросов по обустройству границы. Также заместитель главы МВД посетил вновь пограничную комендатуру быстрого реагирования и новое здание управления погранотряда в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы.

Напомним, как сообщал министр внутренних дел Арсен Аваков июня 2018 года, проект Европейского вала ("Стена"), который начали реализовывать еще в 2014 году, готов на 80%.