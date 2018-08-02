Обустройство украинской границы в Харьковской области завершится до конца года

Новости Инфраструктура 02.08.2018 - 14:27
Фото: инспекция обустройство границы в Харьковской области mvs.gov.ua)
Фото: инспекция обустройство границы в Харьковской области mvs.gov.ua)

В Харьковской области обустроено 220 км границы с РФ

В рамках обустройства украинско-российской границы до конца 2018 года завершатся инженерные работы в Харьковской области. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, следующим этапом станет Сумская область, передает пресс-служба МВД.

По словам трояна, из  270 километров границы с Россией в Харьковской области уже обустроено 220. Следующим этапом обустройства украинско-российской границы станет участок Сумской области.

"Инженерно-техническое обустройство государственной границы продолжается не смотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, не смотря на все противостояния пророссийских сил", - подчеркнул он.

Троян отметил, что в настоящее время начато координацию с местными органами власти в Сумской области для согласования вопросов по обустройству границы. Также заместитель главы МВД посетил вновь пограничную комендатуру быстрого реагирования и новое здание управления погранотряда в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы.

Обустройство украинской границы в Харьковской области завершится до конца годаНапомним, как сообщал министр внутренних дел Арсен Аваков июня 2018 года, проект Европейского вала ("Стена"), который начали реализовывать еще в 2014 году, готов на 80%.

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Теги:  Министерство внутренних дел Украины,  граница,  граница с РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС