У Харківській області облаштовано 220 км кордону із РФ

Облаштування українського кордону у Харківській області завершиться до кінця року

У рамках облаштування українсько-російського кордону до кінця 2018 року завершаться інженерні роботи у Харківській області. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, наступним етапом стане Сумська область, передає прес-служба МВС.

За словами трояна, із 270 кілометрів кордону із Росією у Харківській області вже облаштовано 220. Наступним етапом облаштування українсько-російського кордону стане ділянка Сумської області.

"Інженерно-технічне облаштування державного кордону триває не зважаючи ні на що. Кордон з Росією буде облаштовано, не дивлячись на всі протистояння проросійських сил", - наголосив він.

Троян зазначив, що наразі розпочато координацію з місцевими органами влади у Сумській області для узгодження питань по облаштуванню кордону. Також заступник глави МВС відвідав новостворену прикордонну комендатуру швидкого реагування та нову будівлю управління прикордонного загону у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Нагадаємо, як повідомляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у червня 2018 року, проект Європейського валу ("Стіна"), який почали реалізовувати ще в 2014 році, готовий на 80%.