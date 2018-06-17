Аваков: проект "Стіна" в Харківській області готовий на 80%

Роботи продовжаться в Сумській і Луганській областях

Проект Європейського валу ("Стіна"), який почали реалізовувати ще в 2014 році, готовий на 80%. Про це під час інспекції російсько-українського кордону заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє ТСН.

Проект "Стіна" передбачає зміцнення кордону, будівництво фортифікаційних споруд і впровадження інтелектуальної системи контролю.

Розвиток кордону почали в декількох областях, але тільки в Харківській області проект майже реалізували. Чиновники обіцяють остаточно облаштувати 270 кілометрів харківської ділянки вже до кінця цього року. Далі роботи триватимуть в Сумській і Луганській областях.

"Тобто логіка: зробили Харків, з цієї сторони Суми пробиваємо до кінця, і пішов Луганськ. По Луганську не поспішаємо, бо, може, доведеться все-таки робити справжній кордон", - пояснив Він.

Як відомо, "Європейський вал" або "Стіна" - проект облаштування українського державного кордону з Росією. Він ініційований Кабінетом міністрів України під керівництвом Арсенія Яценюка в 2014 році. Проект розрахований до 2020 року і передбачає облаштування інженерними спорудами і системами спостереження.