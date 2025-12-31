UA

Економіка Авто Tech

Обухівський район і Вишгород уже зі стабільним електропостачанням, - ОВА

Фото: відновлення ЛЕП після обстрілів (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Київській області продовжується ліквідація наслідків ворожих атак на об'єкти енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.

За його словами, тепло вже повернули у громади Обухівського району, які постраждали внаслідок обстрілів.

Також повністю відновлено електропостачання у Вишгороді - мешканці залишалися без світла майже 100 годин.

Калашник подякував енергетикам, рятувальникам і комунальним службам, які цілодобово працювали над ліквідацією наслідків атак, а також жителям громад - за витримку та взаємопідтримку.

Загалом протягом тижня аварійні бригади відновили електропостачання для 356,5 тисячі родин у 46 населених пунктах Київщини.

Водночас відновлювальні роботи тривають у районах із найскладнішими пошкодженнями.

На лівобережжі області тимчасово застосовують екстрені відключення.

Уся критична інфраструктура працює, забезпечено водопостачання, водовідведення і теплопостачання, функціонують пункти незламності.

Відключення світла у Києві та області

Нагадаємо, енергетики планують перевести лівобережну частину Києва, а також Бориспільський і Броварський райони з екстрених відключень на погодинні графіки впродовж найближчих двох діб.

Таке 30 грудня пообіцяв керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, швидкість робіт залежить від частоти і тривалості повітряних тривог, оскільки під час небезпеки роботи зупиняються.

Російські окупанти в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області. Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.

