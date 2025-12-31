Обуховский район и Вышгород уже со стабильным электроснабжением, - ОВА

По его словам, тепло уже вернули в громады Обуховского района, которые пострадали в результате обстрелов.

Также полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.

Калашник поблагодарил энергетиков, спасателей и коммунальные службы, которые круглосуточно работали над ликвидацией последствий атак, а также жителей громад - за выдержку и взаимоподдержку.

Всего в течение недели аварийные бригады восстановили электроснабжение для 356,5 тысячи семей в 46 населенных пунктах Киевщины.

В то же время восстановительные работы продолжаются в районах с самыми сложными повреждениями.

На левобережье области временно применяют экстренные отключения.

Вся критическая инфраструктура работает, обеспечено водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, функционируют пункты несокрушимости.