RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Обуховский район и Вышгород уже со стабильным электроснабжением, - ОВА

Фото: восстановление ЛЭП после обстрелов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киевской области продолжается ликвидация последствий вражеских атак на объекты энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.

По его словам, тепло уже вернули в громады Обуховского района, которые пострадали в результате обстрелов.

Также полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.

Калашник поблагодарил энергетиков, спасателей и коммунальные службы, которые круглосуточно работали над ликвидацией последствий атак, а также жителей громад - за выдержку и взаимоподдержку.

Всего в течение недели аварийные бригады восстановили электроснабжение для 356,5 тысячи семей в 46 населенных пунктах Киевщины.

В то же время восстановительные работы продолжаются в районах с самыми сложными повреждениями.

На левобережье области временно применяют экстренные отключения.

Вся критическая инфраструктура работает, обеспечено водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, функционируют пункты несокрушимости.

 

Отключение света в Киеве и области

Напомним, энергетики планируют перевести левобережную часть Киева, а также Бориспольский и Броварской районы с экстренных отключений на почасовые графики в течение ближайших двух суток.

Такое 30 декабря пообещал руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, скорость работ зависит от частоты и продолжительности воздушных тревог, поскольку во время опасности работы останавливаются.

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области. После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияВойна в Украине